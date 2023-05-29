Bolu'da 18 tabanca ve 550 mermi ele geçirildi: 3 kardeş gözaltına alındı

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri TEM Otoyolu'nda yol uygulaması yaptı. Edinilen bilgiye göre, uygulama çerçevesinde bir yolcu otobüsü durdurularak arama yapıldı.

18 TABANCA, YÜZLERCE MERMİ ELE GEÇİRİLDİ

Aramada, poşetler içinde kurusıkıdan çevrildiği tespit edilen ruhsatsız 18 tabanca ve 550 mermi ele geçirildi. Kardeş oldukları öğrenilen A.A. ve O.A. gözaltına alındı. A.A. ve O.A.'nın otobüsün şoförleri, M.A.'nın ise muavini olduğu tespit edildi.

SİLAHLARDAN HABERLERİ YOKMUŞ

Şüpheliler ifadelerinde, silahlardan haberlerinin olmadığını ifade etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kardeş, adliyeye sevk edildi.