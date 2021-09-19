Bolu'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika

Bolu'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

Bolu'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Bolu'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Anıtpark'taki törende, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Garnizon Komutan Vekili Piyade Komando Albay İslam Can, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yılmaz ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bolu Şube Başkanı Sami Yıldız, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Yıldız, burada yaptığı konuşmada, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere canlarını aziz vatana adayan tüm şehitleri ve ebediyete intikal eden gazileri rahmetle andı.

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