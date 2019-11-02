Son Dakika Haberleri: Bolu'da 2,8 milyon liralık kaçak elektronik eşya ele geçirildi
Son Dakika Güncel Bolu'da 2,8 milyon liralık kaçak elektronik eşya ele geçirildi

Bolu'da 2,8 milyon liralık kaçak elektronik eşya ele geçirildi

7 saat önce

Bolu'da polis ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda, piyasa değeri 2 milyon 810 bin lira olan 31 bin 198 parça şarj aleti, kulaklık ve şarj aleti adaptörü ele geçirildi.

Bolu'da 2,8 milyon liralık kaçak elektronik eşya ele geçirildi, System.String[]

Bolu'da polis ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda, piyasa değeri 2 milyon 810 bin lira olan 31 bin 198 parça şarj aleti, kulaklık ve şarj aleti adaptörü ele geçirildi.

Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılığın men ve takibine yönelik yapılan çalışmalarda, Anadolu Otoyolu'nda İstanbul yönüne giden bir tırda arama yapıldığı kaydedildi.

Aramada, yaklaşık piyasa değeri 2 milyon 810 bin lira olan 146 koli içerisindeki 14 bin 550 USB kablosu ile değişik markalarda kaçak şarj aleti, 4 bin 370 değişik markalarda kaçak şarj adaptörü, 4 bin 200 USB kablosu ile değişik markalarda kaçak araç şarj adaptörü, 69 kulak üstü kaçak kulaklık, bin kablolu kaçak şarj adaptörü ile değişik markalarda 7 bin 9 kaçak kulaklığa el konulduğu ifade edildi.

Açıklamada, kaçakçılık olayı ile ilgili adli soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 12:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Teslim olan terörist kirli planı itiraf etti: Terör örgütü PKK, halkı sokağa dökmek için yeni eylemler planlıyor
Cüneyt Özdemir, 'Cumhuriyet kadını' tartışmalarına isyan etti: Hala bıkmadınız mı bunlardan? İzmir'de su borusu patladı, körfezin rengi kahverengiye döndü Babacan, Davutoğlu ve İnce soruldu! Yeni parti anketinde çarpıcı sonuçlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 20:06:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolu'da 2,8 milyon liralık kaçak elektronik eşya ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]