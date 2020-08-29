Bolu'da 2 baraka ve odunluk yandı - Son Dakika

BOLU Gölköy köyünde İsmail Ceyhan'a (87) ait 2 baraka ve 1 odunluk çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 15.30 sıralarında Gölköy köyündeki İsmail Ceyhan'a ait 2 baraka ve 1 odunlukta çıktı. Odunlukta çıkan yangın, kısa sürede yanında bulunan 2 barakaya sıçradı. Odunluğu ve kimsenin yaşamadığı barakalardan yükselen alevleri gören köylüler, durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangını yakınındaki başka evlere sıçramadan kontrol altına aldı. Köyde yaşayanlar, yangın nedeniyle büyük panik yaşadı. Can kaybının yaşanmadığı yangında barakalar ve odunluk kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 17:14 - Kaynak: DHA
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