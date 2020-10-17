Bolu'da 2 bin 259 personelle Kovid-19 denetimi yapıldı - Son Dakika

Bolu'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında tedbirlerin uygulanmasına ilişkin 643 ekip ve 2 bin 259 personelin katılımıyla denetim gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığının talimatları ile yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla 81 İlde eş zamanlı olarak yapılan Kovid-19 denetimleri Bolu'da Vali Ahmet Ümit'in katılımıyla yapıldı.

İlk olarak Sağlık Mahallesi'ndeki pazar alınına giderek salgınla mücadelede alınan tedbirleri yerinde denetleyen Ümit, esnafın ve vatandaşların talep, istek ve önerilerini dinledi, koronavirüs tedbirleri hakkında hatırlatmalarda bulundu.

Hayatın her alanında maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilmesi gerektiğinin altını çizen Ümit, "Özellikle pazar yerlerinde alınan tedbirlerin uygulanmasında daha dikkatli olmalıyız. Sizlerden maske kullanımına, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına her zamanki gibi özen göstermenizi, ev ziyaretleri yapmamanızı, kalabalık ortamlarda bulunmamanızı ve il dışından gelenlerle yakın temastan özenle kaçınmanızı önemle rica ediyoruz." ifadesini kullandı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında Şehitler Caddesi üzerinde faaliyet gösteren işletmelerde denetimlerine devam eden Ümit, iş yeri çalışanlarına da uyarılarda bulundu.

Denetime, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ömer Ersever, İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin Demirkol, Ticaret İl Müdürü Ersin Terzi ve denetim ekipleri de katıldı.