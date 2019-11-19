Son Dakika Haberleri: Bolu'da 2 bin 540 makaron 11 kilo kaçan tütün ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da 2 bin 540 makaron 11 kilo kaçan tütün ele geçirildi - Son Dakika

Bolu'da 2 bin 540 makaron 11 kilo kaçan tütün ele geçirildi

6 saat önce

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan düzenlenen operasyonda, 2 bin 540 adet tütün dolu makaron ve 11 kilo 800 gram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Bolu'da 2 bin 540 makaron 11 kilo kaçan tütün ele geçirildi, System.String[]

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan düzenlenen operasyonda, 2 bin 540 adet tütün dolu makaron ve 11 kilo 800 gram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, 81 il genelinde yapılan Duman-8 operasyonunda Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tütün mamulleri satışı yapan 5 iş yerine baskın düzenlendi. İş yerlerinde yapılan aramalarda 2 bin 540 adet içi tütün dolu makaron ve 11 kilo 800 gram kaçak nargile tütünü ele geçildi. İş yerlerinin sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı. - BOLU

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:39 Kaynak: İHA
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