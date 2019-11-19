Bolu'da 2 bin 540 makaron 11 kilo kaçan tütün ele geçirildi

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan düzenlenen operasyonda, 2 bin 540 adet tütün dolu makaron ve 11 kilo 800 gram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, 81 il genelinde yapılan Duman-8 operasyonunda Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tütün mamulleri satışı yapan 5 iş yerine baskın düzenlendi. İş yerlerinde yapılan aramalarda 2 bin 540 adet içi tütün dolu makaron ve 11 kilo 800 gram kaçak nargile tütünü ele geçildi. İş yerlerinin sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı. - BOLU