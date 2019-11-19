Son Dakika › 3. Sayfa › Bolu'da 2 bin 540 makaron 11 kilo kaçan tütün ele geçirildi - Son Dakika
Bolu'da 2 bin 540 makaron 11 kilo kaçan tütün ele geçirildi
6 saat önce
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan düzenlenen operasyonda, 2 bin 540 adet tütün dolu makaron ve 11 kilo 800 gram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:39 Kaynak: İHA
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan düzenlenen operasyonda, 2 bin 540 adet tütün dolu makaron ve 11 kilo 800 gram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, 81 il genelinde yapılan Duman-8 operasyonunda Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tütün mamulleri satışı yapan 5 iş yerine baskın düzenlendi. İş yerlerinde yapılan aramalarda 2 bin 540 adet içi tütün dolu makaron ve 11 kilo 800 gram kaçak nargile tütünü ele geçildi. İş yerlerinin sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı. - BOLU
İSPARK değnekçileri gözaltına alındı Ecem'i öldürüp ormanlık alana gömen katile ağırlaştırılmış müebbet İstanbul'da halk otobüsü, karşıdan karşıya geçen turistleri ezdi Babası tarafından yakılarak öldürülen genç kızın son sözleri yürek burktu