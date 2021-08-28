Bolu'da, 2 büfeyi soyan 3 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Bolu'da, 2 büfeyi soyan 3 kişi adliyeye sevk edildi

BOLU - Bolu'da, farklı tarihlerde 2 büfeden toplam 7 bin lira para ve tekel ürünleri çaldıkları tespit edilen 2'si çocuk 5 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Sümer ve Dağkent mahallerinde bulunan 2 farklı büfeden toplam 7 bin lira para ve tekel ürünleri çalındığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri çalışma başlattı. Ekipler hırsızlık yapılan bölgelerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde hırsızlık yapan 2'si çocuk 5 kişinin eşgalleri ve olay yerlerinden ayrıldıkları araç tespit edildi.

Ekipler, şüphelilerin yaşadıkları yerlere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda E.T. ve E.C. ile 2 çocuk yakalandı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şüphelilerden E.T. ve E.C. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.