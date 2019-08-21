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Bolu'da, 2 ev alev alev yandı

36 dakika önce

Bolu'da, 2 ev alev alev yandı Yangın sonrası evler kullanılamaz hale geldiBOLU - Bolu'nun Seben ilçesine bağlı Tepeköy köyünde çıkan yangında, alev alev yanan 2 ev kullanılamaz hale geldi.

Bolu'da, 2 ev alev alev yandı
Yangın sonrası evler kullanılamaz hale geldi
BOLU - Bolu'nun Seben ilçesine bağlı Tepeköy köyünde çıkan yangında, alev alev yanan 2 ev kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Fatih Mergen'e ait 2 katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangına Seben ve Bolu Belediyesi'ne bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerine gelmesinden kısa süre sonra Mergen'e ait evden yükselen alevler, Mesut Mat isimli vatandaşın evine de sıçradı.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın diğer evlere de sıçramadan kontrol altına alındı. Korku dolu anların yaşandığı yangında, 2 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Seben, Bolu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:01 Kaynak: İHA
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