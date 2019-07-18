Son Dakika Haberleri: Bolu'da 2 FETÖ şüphelisi adliyede
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Bolu'da 2 FETÖ şüphelisi adliyede

3 saat önce

BOLU ve Ankara'da polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Bolu'da 2 FETÖ şüphelisi adliyede, System.String[]
BOLU ve Ankara'da polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında K.O. (43) ve M.B. (35) hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, K.O. ile ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen M.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ankara'da öğretmenlik yaptığı belirlenen M.B., polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. K.O. ise kendi isteğiyle Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:24 Kaynak: DHA
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