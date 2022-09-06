İhbar üzerine olay yerine Dörtdivan Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, evin bitişiğindeki odunluk, samanlık ve diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında 2 katlı ahşap ev tamamen kullanılamaz hale geldi. - BOLU

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Tekkedere köyünde Hüseyin Coşkun'a ait 2 katlı ahşap evin odasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören Coşkun, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bolu'da 2 katlı ahşap ev yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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