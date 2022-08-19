Bolu'da, 2 katlı ahşap ev alev alev yandı - Son Dakika
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Bolu'da, 2 katlı ahşap ev alev alev yandı

19.08.2022 00:55
Bolu'da, 2 katlı ahşap ev alev alev yandı

Bolu'da, 2 katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bitişiğinde bulunan diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Bolu'da, 2 katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bitişiğinde bulunan diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında ahşap ev alev alev yanarken tamamen kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Aktaş mahallesi Fakı Cemil sokak üzerinde bulunan 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Ahşap evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından emniyet şeridiyle kapatılan sokakta itfaiye ekipleri söndürme çalışması başlattı.

Alevlerin elektrik tellerine ulaşmasıyla yaşanan patlamalar büyük korkuya sebep oldu. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu, yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da, 2 katlı ahşap ev alev alev yandı - Son Dakika

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