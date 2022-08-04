İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ahşap evin alt katında meydana gelen yangını bitişikte bulunan diğer evlere sıçramadan söndürdü. Yangın söndürme çalışmasının ardından ev içerisinde arama yapan ekipler, 2 katlı ahşap evde yaşayan olmadığını tespit etti. Yangında tarihi ahşap evde hasar meydana geldi.

Bolu 'da, 2 katlı tarihi ahşap evde çıkan yangın, bitişiğinde bulunan diğer evlere sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bolu'da, 2 katlı tarihi ahşap ev yangında hasar gördü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.