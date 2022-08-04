Bolu'da, 2 katlı tarihi ahşap ev yangında hasar gördü - Son Dakika
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Bolu'da, 2 katlı tarihi ahşap ev yangında hasar gördü

04.08.2022 01:15
Bolu'da, 2 katlı tarihi ahşap ev yangında hasar gördü

Bolu'da, 2 katlı tarihi ahşap evde çıkan yangın, bitişiğinde bulunan diğer evlere sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bolu'da, 2 katlı tarihi ahşap evde çıkan yangın, bitişiğinde bulunan diğer evlere sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın saat 23.45 sıralarında Kılıçarslan mahallesi 149. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Huriye Biçer'e ait 2 katlı tarihi ahşap evde patlama sesi duyan ve dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ahşap evin alt katında meydana gelen yangını bitişikte bulunan diğer evlere sıçramadan söndürdü. Yangın söndürme çalışmasının ardından ev içerisinde arama yapan ekipler, 2 katlı ahşap evde yaşayan olmadığını tespit etti. Yangında tarihi ahşap evde hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

YORUMLAR
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Seyir halindeki midibüs alev alev yandı Seyir halindeki midibüs alev alev yandı Okul bahçesinde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi Okul bahçesinde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
Kaynak: İHA

İtfaiye, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da, 2 katlı tarihi ahşap ev yangında hasar gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da, 2 katlı tarihi ahşap ev yangında hasar gördü - Son Dakika
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