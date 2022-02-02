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2 kişi çatıdan düşen buz kütlelerinden son anda kurtuldu - Son Dakika

2 kişi çatıdan düşen buz kütlelerinden son anda kurtuldu

02.02.2022 15:09

Bolu'da iki kişinin binanın çatısından düşen buz kütlelerinden son anda kurtulması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Bolu'da iki kişinin binanın çatısından düşen buz kütlelerinden son anda kurtulması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kentte yaklaşık 2 haftadır aralıklarla etkili olan kar yağışı ve soğuk hava yerini sağanağa bıraktı.

Hava sıcaklığının yükselmesiyle İzzet Baysal Caddesi'ndeki 4 katlı binanın çatısındaki buz kütleleri yere düştü.

Bu sırada yolda yürüyen 2 kişi, buz kütlelerinin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Yaşananlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Esnaf Zafer Madyar, gazetecilere, hava sıcaklığının yükselmesiyle çatı oluklarında oluşan buzların düşmeye başladığını belirterek, "Yaradan Allah işte, kimse yoktu o anda. Caddede bütün binalardan düşüyor." dedi.

2 kişi çatıdan düşen buz kütlelerinden son anda kurtuldu
2 kişi çatıdan düşen buz kütlelerinden son anda kurtuldu
2 kişi çatıdan düşen buz kütlelerinden son anda kurtuldu
2 kişi çatıdan düşen buz kütlelerinden son anda kurtuldu
2 kişi çatıdan düşen buz kütlelerinden son anda kurtuldu
2 kişi çatıdan düşen buz kütlelerinden son anda kurtuldu
2 kişi çatıdan düşen buz kütlelerinden son anda kurtuldu
2 kişi çatıdan düşen buz kütlelerinden son anda kurtuldu

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Bolu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 2 kişi çatıdan düşen buz kütlelerinden son anda kurtuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2 kişi çatıdan düşen buz kütlelerinden son anda kurtuldu - Son Dakika
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