Bolu'da 2 otomobil 4 metrelik köprüden aşağı uçtu: 3 yaralı - Son Dakika

Bolu'da 2 otomobil 4 metrelik köprüden aşağı uçtu: 3 yaralı

14.11.2020 02:33

Bolu'da 2 otomobil 4 metrelik köprüden aşağı uçtu: 3 yaralı -Hurdaya dönen otomobillerden sağ kurtuldular Bolu'da, D-100 Karayolu'nda seyir halindeyken 2 otomobilin kontrolden çıkarak 4 metrelik köprüden aşağı düşmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Bolu'da 2 otomobil 4 metrelik köprüden aşağı uçtu: 3 yaralı

-Hurdaya dönen otomobillerden sağ kurtuldular

BOLU - Bolu'da, D-100 Karayolu'nda seyir halindeyken 2 otomobilin kontrolden çıkarak 4 metrelik köprüden aşağı düşmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu Kuruçay mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Metehan Özçelik idaresindeki 14 DM 755 plakalı Wolksvagen marka otomobil ve Hüseyin Sarıkaya yönetimindeki 35 AS 538 plakalı Kia marka otomobil, kontrolden çıkarak Kuruçay köprüsünün korkuluklarına çarptıktan sonra 4 metre yükseklikten aşağı uçtu.

Kazada, hurdaya dönen araçların sürücüleri ve Metehan Özçelik'in yönetimindeki otomobilde yolcu olarak bulunan İsmail Öztürk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan Metehan Özçelik ve İsmail Öztürk itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Kazada, araçtan fırlayan ve ağır yaralanan Hüseyin Sarıkaya olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu'da 2 otomobil 4 metrelik köprüden aşağı uçtu: 3 yaralı
Bolu'da 2 otomobil 4 metrelik köprüden aşağı uçtu: 3 yaralı
Bolu'da 2 otomobil 4 metrelik köprüden aşağı uçtu: 3 yaralı
Bolu'da 2 otomobil 4 metrelik köprüden aşağı uçtu: 3 yaralı
Bolu'da 2 otomobil 4 metrelik köprüden aşağı uçtu: 3 yaralı
Bolu'da 2 otomobil 4 metrelik köprüden aşağı uçtu: 3 yaralı
Bolu'da 2 otomobil 4 metrelik köprüden aşağı uçtu: 3 yaralı

Hüseyin Sarıkaya, D-100 Karayolu, Otomobil, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da 2 otomobil 4 metrelik köprüden aşağı uçtu: 3 yaralı - Son Dakika


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