Bolu'da 2 otomobil köprüden düştü: 3 yaralı - Son Dakika

Bolu'da 2 otomobil köprüden düştü: 3 yaralı

14.11.2020 02:11

Bolu'da, D-100 kara yolu üzerinde seyir halindeyken köprüden düşen 2 otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Bolu'da, D-100 kara yolu üzerinde seyir halindeyken köprüden düşen 2 otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu üzerinden İstanbul istikametine seyreden Hüseyin Sarıkaya idaresindeki 35 AS 538 plakalı otomobil ile aynı istikamette ilerleyen Metehan Özçelik yönetimindeki 14 DM 755 plakalı otomobil, 4 metre yükseklikteki Kuruçay Köprüsü'nden alt yola düştü.

Otomobillerden biri ikiye bölünürken diğerinde de ağır hasar oluştu.

Kazada, araçtan fırlayan Hüseyin Sarıkaya ile otomobilin içinde sıkışan Metehan Özçelik ve İsmail Erten yaralandı.

Özçelik ve Erten, olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılarak ambulanslara taşındı.

Yaralılardan durumunun ağır olduğu öğrenilen Hüseyin Sarıkaya İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine, Metehan Özçelik ile İsmail Erten ise İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye eri olan kuzeni kurtardı

Öte yandan, ihbarı üzerine olay yerine giden Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekibinde görevli Çağatay Depe, otomobilde sıkışan sürücüsünün kuzeni olduğunu fark etti.

İtfaiye erinin, yaralı kuzenini sıkıştığı yerden çıkartmaya çalıştığı esnada sık sık "Mete ben buradayım" diyerek kuzenine moral vermeye çalıştığı görüldü.

Bolu'da 2 otomobil köprüden düştü: 3 yaralı
Bolu'da 2 otomobil köprüden düştü: 3 yaralı
Bolu'da 2 otomobil köprüden düştü: 3 yaralı
Bolu'da 2 otomobil köprüden düştü: 3 yaralı

Hüseyin Sarıkaya, Otomobil, İtfaiye, Bolu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu'da 2 otomobil köprüden düştü: 3 yaralı - Son Dakika


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