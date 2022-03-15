Bolu'da 2 otomobilde uyuşturucu ve tarihi objeler ele geçirildi - Son Dakika
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Bolu'da 2 otomobilde uyuşturucu ve tarihi objeler ele geçirildi

15.03.2022 12:07
Bolu'da 2 otomobilde uyuşturucu ve tarihi objeler ele geçirildi

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde, 2 otomobilde 1 kilo 400 gram kubar esrar ile tarihi eser niteliğinde objeler ele geçirildi.

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde, 2 otomobilde 1 kilo 400 gram kubar esrar ile tarihi eser niteliğinde objeler ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede 2 otomobili durdurdu.

Araçlarda yapılan aramalarda, 1 kilo 400 gram kubar esrar, 41 bronz sikke, 2 heykel ve üzerinde çarmıha gerilmiş Hazreti İsa figürü bulunan haç ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

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Tarihi eser ve uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı Tarihi eser ve uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı, Dörtdivan, Esrar, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu'da 2 otomobilde uyuşturucu ve tarihi objeler ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolu'da 2 otomobilde uyuşturucu ve tarihi objeler ele geçirildi - Son Dakika
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