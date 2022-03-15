Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde, 2 otomobilde 1 kilo 400 gram kubar esrar ile tarihi eser niteliğinde objeler ele geçirildi.
Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede 2 otomobili durdurdu.
Araçlarda yapılan aramalarda, 1 kilo 400 gram kubar esrar, 41 bronz sikke, 2 heykel ve üzerinde çarmıha gerilmiş Hazreti İsa figürü bulunan haç ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bolu'da 2 otomobilde uyuşturucu ve tarihi objeler ele geçirildi - Son Dakika