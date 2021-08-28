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BOLU'DA 2'Sİ ÇOCUK 5 HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI - Son Dakika

BOLU'DA 2'Sİ ÇOCUK 5 HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

28.08.2021 14:56

BOLU'da farklı tarihlerde iki büfeden toplam 7 bin lira para ile tekel ürünleri çaldıkları tespit edilen 2'si çocuk, 5 şüpheli yakalandı.

BOLU'da farklı tarihlerde iki büfeden toplam 7 bin lira para ile tekel ürünleri çaldıkları tespit edilen 2'si çocuk, 5 şüpheli yakalandı.

Sümer ve Dağkent mahallerinde iki farklı büfeden toplam 7 bin lira para ile tekel ürünleri çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Hırsızlık yapan 2'si çocuk 5 kişinin eşkalleri ile olay yerlerinden ayrıldıkları araç tespit edildi. Ekipler, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda E.T. (20), M.K. (29) ve E.C. (18) ile 2 çocuk yakalandı. Şüpheliler ifadelerinin ardından adliye sevk edildi.

BOLU'DA 2'Sİ ÇOCUK 5 HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
BOLU'DA 2'Sİ ÇOCUK 5 HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
BOLU'DA 2'Sİ ÇOCUK 5 HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
BOLU'DA 2'Sİ ÇOCUK 5 HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Hırsızlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BOLU'DA 2'Sİ ÇOCUK 5 HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI - Son Dakika


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