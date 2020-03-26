Bolu'da 2 ülkeden gelen 70 kişi karantinaya alındı - Son Dakika
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Bolu'da 2 ülkeden gelen 70 kişi karantinaya alındı

6 saat önce

Türkiye'ye 2 ülkeden getirilen ve aralarında öğrencilerin de bulunduğu 70 kişi, korona virüs salgınına karşı karantina altında tutulmak için Bolu'da öğrenci yurduna yerleştirildi.

Bolu'da 2 ülkeden gelen 70 kişi karantinaya alındı, System.String[]

Türkiye'ye 2 ülkeden getirilen ve aralarında öğrencilerin de bulunduğu 70 kişi, korona virüs salgınına karşı karantina altında tutulmak için Bolu'da öğrenci yurduna yerleştirildi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle yurt dışında bulunan Türk öğrenciler ve vatandaşlar ülkeye getiriliyor. Moldova ve Yunanistan'dan akşam saatlerinde gelen toplam 70 kişilik grup geniş güvenlik önlemi altında Bolu İzzet Baysal Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Hayrettin Tokadi Yurdu'na yerleştirildi.

Polis, AFAD, UMKE ve Sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu yurtta karantina altına alınanlar kayıtları yapıldıktan sonra kan örnekleri alınarak 14 gün boyunca kalacakları odalarına gönderildi.

Bolu'da, Türk Hava Yollarının (THY) düzenlediği uçuşlarla 10'u Kolombiya, 69'u Yunanistan, 23'ü İsveç, 138'i Fransa, 20'si Pakistan, 22'si Kazakistan, 34'ü Ukrayna, 42'si Bulgaristan ve 40'ı Moldova'dan toplam 398 kişi karantina altına alınmış oldu.

(İHA)

Yunanistan, Moldova, Türkiye, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 11:45 Kaynak: İHA

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