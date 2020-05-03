Bolu'da, 20 bin 35 çalışan, Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanacak - Son Dakika

Bolu'da, korona virüs ile mücadele kapsamında başlatılan Kısa Çalışma Ödeneği'nden, bin 907 firma ve 20 bin 35 çalışan faydalanacak.



Korona virüs ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıkladığı Kısa Çalışma Ödeneği için yapılacak olan ödemelerin tarihi belli oldu. 5 Mayıs'ta ödemelerin yapılacağı belirtilirken, Bolu'dan bin 907 firma ve 20 bin 35 çalışan, Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanacak.



"Hükümetimiz Bolu'da istihdamın sürmesi için ciddi destek vermiştir"



Konu hakkında açıklamalarda bulunan Ak Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, hükümetin Bolu'da istihdam sürmesi için ciddi destek verdiğini söyleyerek, "Kısa çalışma ödeneği, işsizlik sigortası fonu kapsamında sağlanan bir imkandır. İşverenler, mevcut istihdamı korumak amacıyla kısa çalışma ödeneği uygulamasına elektronik ortamdan müracaat ederek yararlanabilir. Hatırlanacağı üzere Pandemi ile mücadelede Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında bu sistem Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanarak 17 Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Bu kanun ile salgın sebebiyle ülkemiz ekonomisi ve istihdam piyasaları üzerindeki olumsuz etkilerin hafifletmesi sağlandı. Bolu'da da bin 907 firmada çalışan 20 bin 35 çalışan kardeşimiz bundan faydalanacak. Bolu'da toplam sigortalı sayısının 60 bin civarında olduğu gerçeğinden yola çıkarsak sağlanan bu desteğin nedenli büyük olduğu daha net anlaşılacaktır. İşe devam eden büyük fabrikalarımız, Organize Sanayi Bölgelerimizdeki hemen hemen tüm işletmeleri bunun dışında tutarsak, hükümetimiz Bolu'da istihdamın sürmesi için ciddi destek vermiştir" ifadelerini kullandı. - BOLU