Bolu'da 200 aileye et dağıtıldı - Son Dakika

Türkiye Diyanet vakfı tarafından Bolu'ya gönderilen 10 büyükbaş hayvandan oluşan, adak, akika ve şükür kurbanlarının 200 aileye ulaştırıldığı bildirildi.

Bolu Müftülüğü'nden yapılan açıklamada, ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezine bağışlanan ve Bolu şubesine gönderilen 10 adet büyükbaş adak, akika ve şükür kurbanının Bolu Mezbahanesinde kestirilerek Bolu Müftülüğü görevlileri tarafından 200 aileye ulaştırıldığı kaydedildi.

Yapılan yardımlardan dolayı Diyanet İşleri Başkanlığı'na, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi'ne, Bolu İl Müftülüğü'ne ve Türkiye Diyanet Vakfı Bolu Şubesine hayır duada bulunan ve memnuniyetlerini sunan ailelerin yardımlardan dolayı teşekkür ettiği belirtildi.