Bolu'da 200 yıldır korunan ıspanak tohumları toprakla buluştu - Son Dakika

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesi Bölücekaya köyünden getirilen 200 yıllık ıspanak tohumunun ekimi gerçekleştirildi.

Bolu Belediyesi, Karacasu beldesinde bulunan 10 dönümlük alanda yerli tohumların geliştirilmesi ve çoğaltılarak yaygın hale getirilmesi için "Yerli Tohum Bahçesi" kurdu.

Kurulan bahçenin 5 dönümlük alanına organik domates, fasulye ve yerli sebze fideleri dikildi.

Bahçenin geri kalan 5 dönümlük alanına ise Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da katılımıyla Kıbrıscık ilçesi Bölücekaya köyünden getirilen 200 yıllık ıspanak tohumunun ekimi yapıldı.

Projeyle ilgili bilgi veren Başkan Özcan, organik tarım konusunda, iyi tarım uygulamaları konusunda çalışmaların olduğunu belirterek, "Bu üretimi desteklemek amacıyla bir kooperatif kurduk. Kooperatif şu an şekilleniyor. Hem burası hem de kurmuş olduğumuz kooperatif aracılığıyla binlerce üreticimize doğrudan katkı sağlamak istiyoruz." diye konuştu.

Ankara ile İstanbul'un arasında 35 milyon nüfusun 2 saat içerisinde ulaşabildiği noktadan Türkiye'ye tarımsal ürünleri satmayı, köylünün cebine para girmesini sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Özcan, "Bugün de 200 yıllık geçmişi olan ıspanak ekimi gerçekleştireceğiz. Bunun kaynağı da Kıbrıscık'a bağlı Bölücekaya köyü. Domateslerimizi, biberlerimizi mümkün olduğu kadar organik olarak yetiştirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Konuşmasının ardından projeye destek verenlere teşekkür plaketlerini takdim eden Özcan, daha sonra tarlaya girerek, 200 yıllık atalık ıspanak tohumu ekimi yaptı.