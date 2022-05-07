22 gündür kayıp adamın bulunması için operatörden gelecek sinyal bekleniyor - Son Dakika
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22 gündür kayıp adamın bulunması için operatörden gelecek sinyal bekleniyor

07.05.2022 11:52

22 gündür kayıp adamın bulunması için operatörden gelecek sinyal bekleniyor Kaybolan adamın ailesi 22 gündür gelecek iyi haberi bekliyorBOLU Bolu'da, ailesinin 22 gündür haber alamadığı ve yapılan çalışmalarda bulunamayan 71 yaşındaki İsmail Demir'in bulunabilmesi için cep telefonu...

22 gündür kayıp adamın bulunması için operatörden gelecek sinyal bekleniyor

Kaybolan adamın ailesi 22 gündür gelecek iyi haberi bekliyor

BOLU Bolu'da, ailesinin 22 gündür haber alamadığı ve yapılan çalışmalarda bulunamayan 71 yaşındaki İsmail Demir'in bulunabilmesi için cep telefonu sinyalinin gelmesi bekleniyor.

Edinilen bilgiye göre, Bolu merkeze bağlı Tekke Işıklar köyünde yaşayan 71 yaşındaki İsmail Demir, 15 Nisan tarihinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Ailesi ve köylüler tarafından köy çevresinde aranan Demir bulunamayınca ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine Demir'in yaşadığı köye, Jandarma Arama Kurtarma timi, AFAD ekipleri sevk edildi. Demir'in ailesiyle görüşen ekipler, köy çevresi, ormanlık alanlar ve dere yataklarında geniş çaplı arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalarda İsmail Demir'e ulaşamayan ekipler, çalışmaları sonlandırdı.

Ailesi günlerdir iyi haberi bekliyor

Babasının teyzesini ziyaret ettikten sonra kaybolduğunu söyleyen Murat Demir, "Babam 15 Nisan Cuma günü namazdan sonrasından beri kayıp. En son Aydıncık köyüne gitmiş. Orada Cuma namazını kılmış. Teyzesine uğramış. Çocukların fotoğrafını gösteriyor. Ben Tekke Işıklar köyüne gidiyorum diye evden çıkmış. Sonra bir daha haber alamıyoruz. Ben 112'yi aradım. Jandarma, AFAD geldi. Gidebileceği derelere bakıldı. Ama herhangi bir ize rastlanmadı. Biz de kendimiz aradık. Ama biz de bir ize rastlayamadık. Emekli olduğu için köye giderdi. 3-4 gün kalırdı. Ama sonrasında illa ki bize bir şekilde haber verir ve gelirdi. Kimseye bir zararı olmayan, kendi halinde biriydi. Emekliydi. Bolu merkeze gider dolaşır gelirdi. Yaz geldiği zaman köye giderdi. Bazen akrabalara giderdi. Ama sonra gelirdi. 3-5 gü kalırdı köylerde. Bazen haber alırdık. Bazen de telefonunun şarjı bittiği için ulaşamazdık. Ama bir şekilde o bize ulaşıp gelirdi. Hiç bu kadar uzun olmamıştı" dedi.

Son umutları cep telefonu sinyali

Babasının cep telefonu sinyalinin çıkmasını beklediklerini ifade eden Murat Demir, "Maaş kartı evinde. Sadece yanında cüzdanı var. telefonu var, kimliği vardı. Cebinde belki 50-100 lira harçlığı vardır ama büyük parası yoktu. Şuan telefon sinyalinin gelmesini bekliyoruz. En son nerede telefon sinyali çekmiş, hangi bölgede çekmiş. O sinyal geldikten sonra bölgede arama çalışmalarının başlayacağını söylediler. Şuan sinyalin operatörden gelmesini bekliyorlar" şeklinde konuştu.

22 gündür kayıp adamın bulunması için operatörden gelecek sinyal bekleniyor
22 gündür kayıp adamın bulunması için operatörden gelecek sinyal bekleniyor
22 gündür kayıp adamın bulunması için operatörden gelecek sinyal bekleniyor
22 gündür kayıp adamın bulunması için operatörden gelecek sinyal bekleniyor
22 gündür kayıp adamın bulunması için operatörden gelecek sinyal bekleniyor
22 gündür kayıp adamın bulunması için operatörden gelecek sinyal bekleniyor

YORUMLAR
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22 GÜNDÜR KAYIP; TELEFON SİNYALİ İLE YERİ BELİRLENMEYE ÇALIŞILACAK 22 GÜNDÜR KAYIP; TELEFON SİNYALİ İLE YERİ BELİRLENMEYE ÇALIŞILACAK Kirazda fiyatlar düştü...10 gün sonra 10 TL'ye kadar gerilemesi bekleniyor Kirazda fiyatlar düştü...10 gün sonra 10 TL'ye kadar gerilemesi bekleniyor

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 22 gündür kayıp adamın bulunması için operatörden gelecek sinyal bekleniyor - Son Dakika


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