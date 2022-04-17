Bolu'da 23 Nisan ve Adalet Satranç Turnuvası düzenlendi - Son Dakika

Bolu'da 23 Nisan ve Adalet Satranç Turnuvası düzenlendi.

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Türkiye Satranç Federasyonu Bolu İl Temsilciliği tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen satranç turnuvası, birincilik yarışlarının ardından tamamlandı.

Turgut Özal Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen turnuvaya, 4 kategoride yaklaşık 135 çocuk ve genç katıldı.

Toplam 6 tur üzerinden oynanan turnuvada, "23 Nisan ve adalet açık" kategorisinde birinci Mahmut Yüksel, ikinci Melik Baver Adsiz ve üçüncü Eren Erdem oldu.

"14 yaş ve altı" kategorisinde Çınar Bayrakoğlu birinciliği, Sueda Soygök ikinciliği ve Taha Can Tekin üçüncülüğü elde etti.

"10 yaş ve altı" kategorisinde ise Ahmet Doğukan Yılmazsoy birinci, Mustafa Sinan Esirgen ikinci ve Elif Şafak üçüncü, "8 yaş ve altı" kategorisinde de Can Poronov birinci, Fırat Şahiner ikinci ve Kaan Yılmazsoy üçüncü oldu.

Dereceye giren sporcuların madalya ve plaketleri, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Daha sonra protokol üyeleri, sporcular ve aileleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.