Son Dakika Haberleri: Bolu'da, 25 hırsızlık olayından aranan şahıs tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da, 25 hırsızlık olayından aranan şahıs tutuklandı - Son Dakika

Bolu'da, 25 hırsızlık olayından aranan şahıs tutuklandı

6 saat önce

Bolu'da, polisin yaptığı operasyonda yakalanan ve 25 hırsızlık olayından 34 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cem Şahan (28) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu'da, 25 hırsızlık olayından aranan şahıs tutuklandı, System.String[]

Bolu'da, polisin yaptığı operasyonda yakalanan ve 25 hırsızlık olayından 34 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cem Şahan (28) tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bolu'da son 5 yılda polis ve jandarma bölgelerinde bulunan 25 farklı ev ve işyerinden hırsızlık yapan Cem Şahan (28) isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.


Şahan'ın, Borazanlar mahallesinde bir evde saklandığını tespit eden ekipler operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan şahıs, ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.


İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve gerçekleştirdiği hırsızlık olaylarından 34 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cem Şahan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU

Polis, Bolu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:50 Kaynak: İHA
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