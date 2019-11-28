Bolu'da, 250 kilometre takip ettikleri iş adamından 98 bin Euro çaldılar

Takip ettikleri iş adamının aracından 98 bin Euro çalan 3 kişi tutuklandı

BOLU - Kiraladığı araçla İstanbul'dan Kayseri'ye giden iş adamını 250 kilometre boyunca takip ederek ve mola verdiği yerde aracından 98 bin Euro çalan 4 kişiden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, M. Ö. isimli iş adamı, İstanbul'dan Kayseri'ye gitmek için lüks bir araç kiraladı. Şoförü T.D. ile birlikte Bolu'ya kadar gelen iş adamı, dinlenmek için TEM Otoyolu üzerinde bulunan bir tesise girdi. Tesiste bir süre vakit geçiren M. Ö., yoluna devam etmek için aracına geldiğinde içerisinde 98 bin Euro bulunan çantanın olmadığını fark etti. M. Ö.'nün ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, çalınan parayı bulmak için çalışma başlattı. Alışveriş merkezinin kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, M. Ö.'nün aracının yanına gelen siyah renkli bir araçtan inen kişinin elindeki kumandayla M. Ö.'nün aracının kapısını açarak içi para dolu çantayı aldığını tespit etti. Kamera kayıtlarından eşgalleri belirlenen şüphelilerin İstanbul'da bulunan bir suç şebekesine ait kişilerin olduğunun tespit edilmesi üzerine Jandarma ekipleri operasyon başlattı.

Ekiplerin, İstanbul'da eş zamanlı yaptıkları operasyonda, M. Ö.'ye araç kiralayan E. A. ile birlikte Nevzat Nurkan, Recep Nurkan ve Turgay Derin gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çalınan para bulunamadı. İfadeleri alınmak üzere Bolu'ya getirilen 4 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden Nevzat Nurkan, Recep Nurkan ve Turgay Derin tutuklanarak ceza evine gönderildi. Şüpheli E. A. ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.