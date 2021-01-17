Bolu'da 250 yıllık çınar ağacı yıllara meydan okuyor - Son Dakika

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde bulunan 250 yıllık çınar ağacı zamana meydan okuyor.

İlçeye bağlı Kındıra Köyü Hasanağalar Mahallesi'nde bulunan ve 250 yıldır dimdik ayakta duran çınar ağacına köylüler gözü gibi bakıyor.

Köy muhtarı Hasan Hüseyin Arslan, AA muhabirine, "Tarih olarak asırlara dayanan bir çınar ağacımız var. Altında ve üstünde su kuyusu bulunmakta. Bu çınar ağacının, kuyuların suyundan beslendiğini tahmin ediyoruz. " diye konuştu.

"Çınar ağacının tarihi köyümüz için önemli" diyen Arslan, "Bizler çocukluğumuzda bu ağacın altında iple salıncak kurup sallandık, gölgesinde dinlendik. Çınar ağacının kuru dalları olduğundan ve etrafının temizletilerek, köyümüz için tarihi bir değere sahip olduğu için koruma altına almak istiyoruz." dedi.