Bolu'da 26 adliye personeli destek AFAD gönüllüsü oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Bolu'da 26 adliye personeli destek AFAD gönüllüsü oldu

17.06.2022 14:22
Bolu'da 26 adliye personeli destek AFAD gönüllüsü oldu

Bolu Adliyesinde görev yapan 26 personel, AFAD'ın gönüllülük eğitimlerini tamamlayarak destek AFAD gönüllüsü oldu.

Bolu Adliyesinde görev yapan 26 personel, AFAD'ın gönüllülük eğitimlerini tamamlayarak destek AFAD gönüllüsü oldu.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile AFAD İl Müdürlüğü arasında yapılan iş birliği kapsamında adliye personeli, destek AFAD gönüllüsü eğitimlerine katıldı.

Aralarında Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Adalet Komisyonu Başkanı Serkan Özalp ve İdare Mahkemesi Başkanı Turgut Delal'in de bulunduğu 26 personel, sahadaki eğitimlerini tamamladı.

Adliye personeline, düzenlenen törenle AFAD gönüllülüğü yelekleri giydirildi.

Törende konuşan Bolu Valisi Erkan Kılıç, Türkiye ve Bolu'nun afet bölgesi olduğunu belirterek, "Bunların başında da deprem, sel baskınları, çığ ile kazalar gibi çok farklı afet türleri var. Bunlara hazırlıklı olmamız anlamında gönüllülerin katılımı son derece önemli." dedi.

Kılıç, afetlerde insan gücüne çok ihtiyaç duyulduğuna işaret ederek, "Organize, işi bilen, eğitim almış kişilere çok ihtiyaç oluyor. Bunun da gönüllü yapılması son derece önemli. Bu işin gönüllülük prensibiyle yapılması verimli sonuçlar alınmasını sağlıyor." diye konuştu.

Vali Kılıç, vatandaşları AFAD gönüllüsü olmaya davet etti.

Cumhuriyet Başsavcısı Bektaş da Türkiye'nin her türlü doğal afetin yaşandığı coğrafyalardan biri olduğunu kaydetti.

Zaman zaman bu gerçekle yüzleşildiğini dile getiren Bektaş, "Hepimizi sarsan acı tablolarla karşı karşıya kalıyoruz. Afet öncesi ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili toplum olarak maalesef hazır değiliz. Toplumun afet bilincinin gelişmesi, afet öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gereken doğru davranışların öğrenilmesiyle bu konudaki farkındalığın arttırılması için Cumhuriyet Başsavcılığımız ile Bolu AFAD İl Müdürlüğü arasında Adliye AFAD Gönüllüleri programı hazırlandı." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda kendisi de dahil adliyede çalışan farklı birimlerdeki personelin eğitime katıldığını aktaran Bektaş, 26 kişinin eğitimlerini tamamladığını 24 kişinin de eğitimlerinin devam ettiğini sözlerine ekledi.

İl AFAD Müdürü Cengiz Çavuş ise AFAD Gönüllülük projesi hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından adliye içinde deprem ve tahliye tatbikatı yapıldı. Sirenlerin çalmasıyla çök-kapan-tutun hareketini yapan adliye personeli, ardından adliye binasından dışarı çıkarak toplanma alanına geçti.

Burada eğitimlerini tamamlayan AFAD gönüllüleri tarafından çadır da kuruldu.

YORUMLAR
500
Bilecik'te 37 bin 72 öğrenci karnelerini aldı Bilecik'te 37 bin 72 öğrenci karnelerini aldı Bu mağazadaki her şey cezaevlerinde hükümlüler tarafından üretildi Bu mağazadaki her şey cezaevlerinde hükümlüler tarafından üretildi
Kaynak: AA

Cumhuriyet, Türkiye, Bolu, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da 26 adliye personeli destek AFAD gönüllüsü oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:43 Diyarbakır'da jandarma güçleri ile çatışmaya giren 2 terörist etkisiz hale getirildi
19:19 Adam, 10 gün önce boşandığı eşini ve 3 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü
19:16 Motosiklet ve otomobil çarpıştı: Baba ve oğul aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
19:09 Kadir Şeker'in yeniden yargılanmasına 5 Temmuz'da başlanacak
18:22 AK Parti hükümetine yönelik söylediği "Kral çıplak" çıkışı sonrası sular durulmuyor! Bülent Arınç'tan Metiner'e ağır sözler
18:18 Akaryakıt zamlarıyla ilgili Bakan Nebati'den açıklama: Fiyat artışları büyük ölçüde dışsal faktörlerden kaynaklı
18:10 Belçika'da çalışma günü 4'e indirildi! Ayrıca mesai dışında gelen mesajlara da cevap verilmeyecek
17:44 Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Volkan'ın eşi Zeynep Demirel'den gündem olacak poz! "Senin yaptığını az kadın yapabilir"
17:42 Acun Ilıcalı'nın Lewandowski paylaşımı heyecanlandırdı: Neden olmasın
17:39 Adanalı dizisinin yıldızıydı! Ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler tanıyamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 19:48:32. #1.11#
SON DAKİKA: Bolu'da 26 adliye personeli destek AFAD gönüllüsü oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement