Bolu'da, 273 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Bolu'da, 273 köy yolu ulaşıma kapandı

6 saat önce

Bolu, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 273 köy yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.

Bolu'da, 273 köy yolu ulaşıma kapandı, System.String[]

Bolu, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 273 köy yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.


Bolu'da dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı tüm kenti etkisi altına aldı. Kar yağışı sonucunda merkeze bağlı 68, Gerede'de 75, Göynük'te 20, Mengen'de 20, Mudurnu'da 69, Seben'de 21 olmak üzere toplam 273 köy yolu ulaşıma kapandı. Köy yollarının ulaşıma açılması için Bolu Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı 57 araç ve 112 personel çalışmalarını sürdürüyor. - BOLU

Mudurnu, Mengen, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:55 Kaynak: İHA
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