Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, fabrikaya giderek incelemek üzere işçilerin yedikleri yemekten ve içtikleri sudan numune aldı.

Kaynak: AA

İl Sağlık Müdürlüğü, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bolu'da 28 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu - Son Dakika

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