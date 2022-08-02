Bolu'da 28 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu - Son Dakika
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Bolu'da 28 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

02.08.2022 23:36
Bolu'da 28 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

Bolu'da 28 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Bolu'da 28 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Kent merkezinde bir fabrikada çalışan 28 işçi, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye gitti.

Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, fabrikaya giderek incelemek üzere işçilerin yedikleri yemekten ve içtikleri sudan numune aldı.

Hastaneye başvuran 28 işçiden 26'sının tedavisi tamamlanırken, 2'sinin tedavisi devam ediyor.

Tedavisi süren 2 işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

İl Sağlık Müdürlüğü, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da 28 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bolu'da 28 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu - Son Dakika
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