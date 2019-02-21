Son Dakika Haberleri: Bolu'da 289 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi 3 Gözaltı

Bolu'da 289 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi 3 Gözaltı

1 saat önce

Bolu'da, polisin bir otomobilde yaptığı aramada 289 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Bolu'da 289 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi 3 Gözaltı, System.String[]
Bolu'da, polisin bir otomobilde yaptığı aramada 289 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir otomobilde uyuşturucu hap bulunduğu ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Narkotik ekipleri il merkezinde seyir halinde olan otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramalarda 289 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Otomobilde bulunan M.Ç.(31), B.Ö(35) ve Ö.Ç.(29) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:26 Kaynak: DHA

Narkotik, Bolu, Güncel
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