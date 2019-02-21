Bolu'da 289 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi: 3 Gözaltı
49 dakika önce
BOLU'da, polisin bir otomobilde yaptığı aramada 289 uyuşturucu hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.
BOLU'da, polisin bir otomobilde yaptığı aramada 289 uyuşturucu hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi. Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, kent merkezinde bir otomobilde uyuşturucu hap bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Narkotik ekipleri il merkezinde seyir halinde olan otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramalarda 289 uyuşturucu hap ele geçirildi. Otomobilde bulunan M.Ç. (31), B.Ö. (35) ve Ö.Ç. (29) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.
- Bolu
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:35 Kaynak: DHA
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