Bolu'da 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu'da 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bolu'da 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

6 saat önce

BOLU'da, TEM yolunda takla atan hafif ticari araca çarpmamak için yavaşlayan yolcu otobüsüne arkasından gelen otomobil çarptı.

Bolu'da 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı, System.String[]

BOLU'da, TEM yolunda takla atan hafif ticari araca çarpmamak için yavaşlayan yolcu otobüsüne arkasından gelen otomobil çarptı. Kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında TEM yolunun Aşağı Kuzören köyü mevkiinde meydana geldi.  İstanbul istikametine giden Mesut Halil Çetin yönetimindeki 06 BKP 186 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle takla attı. Arkasından gelen Hasan Çalışkan yönetimindeki 34 BK 6816 plakalı Metro Turizm'e ait yolcu otobüsünün şoförü kazayı fark ederek, takla atan araca çarpmamak için yavaşladı. Yolcu otobüsüne arkasından gelen Eren Sayan'ın kullandığı 34 KE 0482 plakalı otomobil çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, 112 Acil ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Eren Sayan ve aynı araçta bulunan İsmail Şarlat ağır yaralandı. Takla atan hafif ticari aracın sürücüsü ise kazadan hafif yaralı kurtulurken, otobüste bulunan yolcular ve sürücü kazada yara almadı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Otobüste bulunan yolcular ise başka bir yolcu otobüsüne aktarılarak yollarına devam etti.Kaza nedeniyle yarım saat tamamen trafiğe kapanan otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normal akışına döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


TEM Otoyolu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 01:05 Kaynak: DHA
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