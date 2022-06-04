Bolu'da 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bolu'da 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

04.06.2022 19:37
Bolu'da 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Bolu'da bir otomobil ile iki minibüsün karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Bolu'da bir otomobil ile iki minibüsün karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Yaşamkent Mahallesi'nde Umut K. idaresindeki 14 DM 267 plakalı otomobil, aynı yönde giden 14 DB 022 ile 14 GC 736 plakalı minibüslere peş peşe çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü Umut K. ile 14 GC 736 plakalı minibüste bulunan 2 kadın yolcu yaralandı.

Yaralılar ambulansla, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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