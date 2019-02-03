Son Dakika Haberleri: Bolu'da 3 Asırlık 'Ferfene' Geleneği Yaşatılıyor

Bolu'da 3 Asırlık 'Ferfene' Geleneği Yaşatılıyor

45 dakika önce

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde, 3 asırlık 'ferfene' geleneği sayesinde toplananlar, iki takım halinde 'yüzük bulma', 'arı' ve un içerisinde para bulma gibi oyun ve eğlencelerle kış gecelerini geçiriyor.

Bolu'da 3 Asırlık 'Ferfene' Geleneği Yaşatılıyor, System.String[]
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde, 3 asırlık 'ferfene' geleneği sayesinde toplananlar, iki takım halinde 'yüzük bulma', 'arı' ve un içerisinde para bulma gibi oyun ve eğlencelerle kış gecelerini geçiriyor. Bolu ve çevre illerde sürdürülen ferfene gecelerinde, köy konağında veya belirlenen bir yerde toplanan yörenin erkekleri, hem eğleniyor hem de sohbet ediyor. 3 asırdır süren ferfene geleneğinde her yaştan insan, geç saatlere kadar eğlenceli ve can yakan oyunlar oynuyor. İki takım halinde 'yüzük bulma', 'arı' ve un içerisinde para bulma gibi oyunların oynandığı etkinlikte, kaybeden takımın üyelerine çeşitli cezalar veriliyor. Bu cezaların içinde tahta kaşıkla vurma, yere yatırıp tekmeleme gibi can yakan cezalar da yer alıyor. Bolu'nun birçok ilçesinde devam ettirilen bu gelenek Yeniçağa ilçesinde de asırlardır sürüyor. Yeniçağa ilçesine bağlı Hamzabey köyü sakinleri, Yeniçağa Gençlik ve Spor Kulübü'nün sosyal tesisinde ferfene gecesi için bir araya geldi. Ferfene gecesinde, köy sakinleri çeşitli oyunlar oynayarak eğlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 05:14 Kaynak: DHA

Bolu, Güncel
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