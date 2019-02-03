Bolu'da 3 Asırlık 'Ferfene' Geleneği Yaşatılıyor
45 dakika önce
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde, 3 asırlık 'ferfene' geleneği sayesinde toplananlar, iki takım halinde 'yüzük bulma', 'arı' ve un içerisinde para bulma gibi oyun ve eğlencelerle kış gecelerini geçiriyor.
Bolu
'nun Yeniçağa ilçesinde, 3 asırlık 'ferfene' geleneği sayesinde toplananlar, iki takım halinde 'yüzük bulma', 'arı' ve un içerisinde para bulma gibi oyun ve eğlencelerle kış gecelerini geçiriyor. Bolu ve çevre illerde sürdürülen ferfene gecelerinde, köy konağında veya belirlenen bir yerde toplanan yörenin erkekleri, hem eğleniyor hem de sohbet ediyor. 3 asırdır süren ferfene geleneğinde her yaştan insan, geç saatlere kadar eğlenceli ve can yakan oyunlar oynuyor. İki takım halinde 'yüzük bulma', 'arı' ve un içerisinde para bulma gibi oyunların oynandığı etkinlikte, kaybeden takımın üyelerine çeşitli cezalar veriliyor. Bu cezaların içinde tahta kaşıkla vurma, yere yatırıp tekmeleme gibi can yakan cezalar da yer alıyor. Bolu'nun birçok ilçesinde devam ettirilen bu gelenek Yeniçağa ilçesinde de asırlardır sürüyor. Yeniçağa ilçesine bağlı Hamzabey köyü sakinleri, Yeniçağa Gençlik ve Spor Kulübü'nün sosyal tesisinde ferfene gecesi için bir araya geldi. Ferfene gecesinde, köy sakinleri çeşitli oyunlar oynayarak eğlendi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 05:14 Kaynak: DHA
Merhametli Kadın, 7 Yıl Önce Rüyasında Darp Edildiğini Gördüğü Yaşlı Adama Çocuğu Gibi Bakıyor
Toyoto'nun Türkiye'de Ürettiği C-HR Hybrid, 2018 Yılında Dünyanın En Çok Tercih Edilen Otomobili Oldu
Son Dakika! ABD Başkanı Trump'tan Venezuela'ya Askeri Müdahale Açıklaması
Son Dakika! Genç Kızı Ormanlık Alanda Darp Eden 6 Kişi Gözaltına Alındı