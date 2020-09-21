Bolu'da 3 ayda maske takmayan 2 bin 377 kişiye ceza kesildi - Son Dakika

Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 ayda maske takmayan 2 bin 377 kişiye idari para cezası kesildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kovid-19 tedbirleri ve denetimleri devam ediyor. Kent merkezinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı caddeler, parklar ve toplu taşıma araçlarında aralıksız olarak maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda denetimler sürüyor. Yapılan denetimlerde vatandaşlar ekipler tarafından bilgilendiriliyor ve kurallara uymaları konusunda uyarılıyor. Kurallara uymayanlara ise idari para cezası uygulanıyor.

Polis ve jandarmanın sorumluluk alanı içerisinde yaklaşık 3 ay içerisinde maske takmayan ve maskeyi yanlış taktığı için 2 bin 377 kişiye 900 liradan toplam 2 milyon 139 bin 300 lira idari pazara cezası kesildi.