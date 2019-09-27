Son Dakika Haberleri: Bolu'da 3 büfeye kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı
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Bolu'da 3 büfeye kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı

1 saat önce

Bolu'da, polis ekipleri kaçak içki sattıklarını belirlediği 3 büfeye operasyon düzenledi.

Bolu'da 3 büfeye kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]

Bolu'da, polis ekipleri kaçak içki sattıklarını belirlediği 3 büfeye operasyon düzenledi. Operasyonda piyasa değeri 20 bin lira olan çok sayıda kaçak içki ve içki yapımında kullanılan madde ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde 3 büfeden kaçak içki satıldığı ihbarı üzerine operasyon başlattı. Kaçak içki satıldığı iddia edilen büfelere yapılan eş zamanlı operasyonlarda piyasa değeri 20 bin lira olduğu belirlenen 95 şişe çeşitli markalarda sahte bandrollü içki, 97 şişe içki yapımında kullanıldığı değerlendirilen 45 mililitrelik aroma, 140 adet içki yapımında kullanıldığı değerlendirilen 2,7 mililitrelik plastik şişe, 25 şişe içki yapımında kullanılan 1 litrelik bandrolsüz etil alkol ele geçirildi.


Olayla ilgili büfe sahibi 3 kişi gözaltına alınarak, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - BOLU

Bolu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 07:17 Kaynak: İHA
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