3 ev yandı - Son Dakika
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3 ev yandı

30.04.2022 09:21

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangında 3 ev ile ahır, samanlık ve ardiye yandı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangında 3 ev ile ahır, samanlık ve ardiye yandı.

Sürmeli köyü Merkez Mahallesi'nde 2 katlı betonarme evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki ardiye, ahır, samanlık ve 2 eve sıçradı.

Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında 3 ev, samanlık, ahır ve ardiye kullanılamaz hale geldi.

Yangında 15 küçükbaş hayvan telef oldu.

İtfaiye ekipleri, bölgede soğutma çalışması yapıyor.

3 ev yandı
3 ev yandı
3 ev yandı
3 ev yandı
3 ev yandı

YORUMLAR
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3 katlı binanın çatı katı alev alev yandı 3 katlı binanın çatı katı alev alev yandı KAYSERİ'DE PARK HALİNDEKİ TIR İLE ALEVLERİN SIÇRADIĞI EVİN ÇATISI YANDI KAYSERİ'DE PARK HALİNDEKİ TIR İLE ALEVLERİN SIÇRADIĞI EVİN ÇATISI YANDI

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 3 ev yandı - Son Dakika


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