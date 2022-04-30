3 ev yandı - Son Dakika

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangında 3 ev ile ahır, samanlık ve ardiye yandı.
Sürmeli köyü Merkez Mahallesi'nde 2 katlı betonarme evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki ardiye, ahır, samanlık ve 2 eve sıçradı.
Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında 3 ev, samanlık, ahır ve ardiye kullanılamaz hale geldi.
Yangında 15 küçükbaş hayvan telef oldu.
İtfaiye ekipleri, bölgede soğutma çalışması yapıyor.
Kaynak: AA
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