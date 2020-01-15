Bolu'da 3 farklı suçtan aranan şahıs tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da 3 farklı suçtan aranan şahıs tutuklandı - Son Dakika

Bolu'da 3 farklı suçtan aranan şahıs tutuklandı

6 saat önce

Bolu'da, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalanan ve hakkında 3 farklı suçtan aranması bulunan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bolu'da 3 farklı suçtan aranan şahıs tutuklandı, System.String[]

Bolu'da, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalanan ve hakkında 3 farklı suçtan aranması bulunan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek ve bulundurmak", "1 yıl boyunca denetimli serbestlik imzasını atmamak" ve "basit yaralama"dan aranması bulunan M.C.A. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Şahsın merkeze bağlı Ahmetler köyünde bulunduğunun tespit edilmesi üzerine jandarma operasyon düzenledi.


Yapılan operasyonda evinde gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Aynı zamanda yoklama kaçağı da olduğu öğrenilen M.C.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU

Jandarma, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:47 Kaynak: İHA
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