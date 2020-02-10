Bolu'da, 3 gün boyunca etkili olan kar yağışı durdu - Son Dakika
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Bolu'da, 3 gün boyunca etkili olan kar yağışı durdu

7 saat önce

Bolu'da, 3 gün boyunca aralıksız olarak devam eden kar yağışının sabah saatlerinde durmasıyla birlikte D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu'nda ulaşım rahatladı.

Bolu'da, 3 gün boyunca etkili olan kar yağışı durdu, System.String[]

Bolu'da, 3 gün boyunca aralıksız olarak devam eden kar yağışının sabah saatlerinde durmasıyla birlikte D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu'nda ulaşım rahatladı.


Bolu'da, geçtiğimiz hafta Perşembe günü başlayana ve aralıksız olarak 3 gün boyunca devam eden kar yağışı sabah saatlerinde etkisini kaybetti. Bolu Dağı'nın TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu geçişlerinde etkili olan ve zaman zaman trafiğin durmasına sebep olan kar yağışının durmasıyla birlikte ulaşım sorunsuz olarak devam ediyor. Karayolları ekipleri, kar yağışının etkisini kaybetmesinin ardından oluşabilecek buzlanmalara karşı tuzlama çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.


Aynı zamanda, kar yağışını başlamasıyla birlikte Bolu Dağı'nın D-100 Karayolu geçişi İstanbul yönüne geçişleri yasaklanan tırlar da sabah saatlerinde yasağın kalkmasıyla birlikte hareket etti.


Bolu Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, kentte salı günü kar yağışı, çarşamba ve perşembe günü karla karışık yağmur, cuma günü ise yağmurun etkili olmasının beklendiğini belirterek, hava sıcaklığının en yüksek 4, en düşük -8 derece ölçüleceğinin tahmin edildiğini bildirdi. - BOLU

D-100 Karayolu, Sabah, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:46 Kaynak: İHA
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