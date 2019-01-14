Son Dakika Haberleri: Bolu'da 3 Günde 58 Evden Hırsızlık Yapan Şüpheliler Hakim Karşısında

Bolu'da 3 Günde 58 Evden Hırsızlık Yapan Şüpheliler Hakim Karşısında

12 dakika önce

Bolu'nun Mengen, Yeniçağa ve Dörtdivan ilçelerine bağlı köylerle yayla evlerinden hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bolu'da 3 Günde 58 Evden Hırsızlık Yapan Şüpheliler Hakim Karşısında, System.String[]
Bolu'nun Mengen, Yeniçağa ve Dörtdivan ilçelerine bağlı köylerle yayla evlerinden hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Mengen, Yeniçağa ve Dörtdivan ilçelerine bağlı köylerle yayla evlerinden oluşan toplam 58 adresten hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan M.A.Y, M.B, M.K, R.S. ve İ.A. ile çalıntı malzemeleri aldığı değerlendirilen M.Ö'nün jandarmadaki işlemler tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen M.A.Y, M.B, M.K, İ.A. ve M.Ö, Mengen adliyesine şüpheli R.S. ise Gerede Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerin savcılık sorguları devam ediyor.

Bolu'da 12 Ocak'ta, Mengen, Yeniçağa ve Dörtdivan ilçelerine bağlı köylerle yayla evlerinden oluşan toplam 58 adresten hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine beş şüpheliyle çalıntı malzemeleri aldığı değerlendirilen bir kişi jandarma ekipleri tarafından yakalanmıştı. Operasyonda çok sayıda av tüfeği ve 248 tabanca mermisi ile çalıntı olduğu değerlendirilen televizyonlar, bakır tencere ve sürahiler, antika olduğu düşünülen bazı malzemelerle hırsızlık yapılırken kullanılan keser, levye, eldiven ve el fenerleri ele geçirilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:54 Kaynak: AA

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