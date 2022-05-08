3 katlı apartmanın çatı katı alev alev yandı - Son Dakika

3 katlı apartmanın çatı katı alev alev yandı

BOLU - Bolu'da 3 katlı apartmanın çatı katı, çıkan yangında alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, saat 21.00 sıralarında merkeze bağlı Yeniçaydurt Köyü'nde Erol Ç.'ye ait 3 katlı apartmanın çatı katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın apartmanın diğer katlarına sıçramadan söndürüldü. Yangından apartmanın çatı katı tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.