İddiaya göre, Atatürk Orman Parkı'nda dün akşam saatlerinde iki grup arasında çıkan tartışma sonucu A.A, yabancı uyruklu A.H.H, A.A. ve S.A'yı bıçakla yaraladı, olayda M.E. de darbedildi.

Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bolu'da 4 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.