Bolu'da 3 kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Bolu'da 3 kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

25.05.2022 15:19

Bolu'da 3 kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdıBOLU Bolu'da otomobilin park halindeki iki tıra çarpması neticesinde 3 kişinin öldüğü 1 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Bolu'da 3 kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

BOLU Bolu'da otomobilin park halindeki iki tıra çarpması neticesinde 3 kişinin öldüğü 1 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 11.20 sıralarında Gerede- Karabük yolu Çayören köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde bulunan dinlenme tesisine giren Şefika Azoğlu idaresindeki 41 PF 022 plakalı otomobil, tesiste park halinde olan iki tıra çarparak aralarında kaldı. Bir kısmı tırın altında kalarak hurdaya dönen otomobili gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Araç içerisinde sıkışan sürücü ve 3 yolcu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin incelemesinde sürücü Şefika Azoğlu, kayınvalidesi Emine Azoğlu ve akrabası Hasan Kısmet'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürücünün yaralanan eşi İbrahim Azoğlu ise tedavisi için Gerede Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden 3 kişi Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Çubukludere köyünde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

3 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası, dinlenme tesisinde bulunan kameralara yansıdı. Görüntülerde, hızla dinlenme tesisine giren otomobilin park halindeki tırlara çarptıktan sonra büyük bir toz bulutunun oluştuğu ve tesisteki vatandaşların panik halinde kazanın yaşandığı yere koştuğu görüldü.

Bolu'da 3 kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı
Bolu'da 3 kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı
Bolu'da 3 kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı
Bolu'da 3 kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı
Bolu'da 3 kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı
Bolu'da 3 kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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