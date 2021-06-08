Bolu'da 3 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bolu'da iki grup arasında çıkan ve 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 1 kişi tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Küçükberk Mahallesi'nde dün gece iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.B. (48) ile kardeşi E.B. silahla ve bıçakla şüpheli M.A. (41) ise darp sonucu yaralandı.

Olayın ardından Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hastanede tedavisi tamamlanan M.A. ile diğer şüpheliler B.S. ve B.F'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden M.A. "tasarlayarak adam yaralama" iddiasıyla tutuklandı, B.S. ve B.F. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.