Karaman'da, 3 mahallede muhtarlık seçimi - Son Dakika

Karaman'da, 3 mahallede muhtarlık seçimi

3 mahallede 21 muhtar adayının yarıştığı seçimde vatandaşlar yeni muhtarı seçmek için sandık başına gitti

KARAMAN - Karaman'da, 3 mahallede yapılan muhtarlık seçimi için vatandaşlar sandık başına gitti.

Karaman'da 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde muhtar seçilen ve daha sonra çeşitli nedenlerden dolayı muhtarlıkları boşalan 3 mahallede yeni muhtarların seçilmesi için ara seçim yapıldı. Merkez Rauf Denktaş, Zembilli Ali Efendi ve Urgan Mahallelerinde yeni muhtarları seçmek için vatandaşlar sabah saatlerinde sandık başına gitti. 2 yıl sonra yeniden sandık başına giden vatandaşların seçime yoğun ilgi gösterdiği ise dikkatlerden kaçmadı.