Üye Girişi
Karaman'da, 3 mahallede muhtarlık seçimi - Son Dakika

Karaman'da, 3 mahallede muhtarlık seçimi

06.06.2021 12:15

Karaman'da, 3 mahallede muhtarlık seçimi 3 mahallede 21 muhtar adayının yarıştığı seçimde vatandaşlar yeni muhtarı seçmek için sandık başına gitti Karaman'da, 3 mahallede yapılan muhtarlık seçimi için vatandaşlar sandık başına gitti.

Karaman'da, 3 mahallede muhtarlık seçimi

3 mahallede 21 muhtar adayının yarıştığı seçimde vatandaşlar yeni muhtarı seçmek için sandık başına gitti

KARAMAN - Karaman'da, 3 mahallede yapılan muhtarlık seçimi için vatandaşlar sandık başına gitti.

Karaman'da 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde muhtar seçilen ve daha sonra çeşitli nedenlerden dolayı muhtarlıkları boşalan 3 mahallede yeni muhtarların seçilmesi için ara seçim yapıldı. Merkez Rauf Denktaş, Zembilli Ali Efendi ve Urgan Mahallelerinde yeni muhtarları seçmek için vatandaşlar sabah saatlerinde sandık başına gitti. 2 yıl sonra yeniden sandık başına giden vatandaşların seçime yoğun ilgi gösterdiği ise dikkatlerden kaçmadı.

Karaman'da, 3 mahallede muhtarlık seçimi
Karaman'da, 3 mahallede muhtarlık seçimi
Karaman'da, 3 mahallede muhtarlık seçimi
Karaman'da, 3 mahallede muhtarlık seçimi
Karaman'da, 3 mahallede muhtarlık seçimi
Karaman'da, 3 mahallede muhtarlık seçimi
Karaman'da, 3 mahallede muhtarlık seçimi
Karaman'da, 3 mahallede muhtarlık seçimi

Muhtarlık, 31 Mart, Sandık, Bolu, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Karaman'da, 3 mahallede muhtarlık seçimi - Son Dakika


Son Dakika

Galatasaray'da başkan adaylarının pusula rengi belli oldu! Taraftardan kırmızı emoji yağdı 19:21 Galatasaray'da başkan adaylarının pusula rengi belli oldu! Taraftardan kırmızı emoji yağdı 19:12 "İşe aldım" dediği Yasin Obuz'dan Bahar Candan'a ağır sözler! Ağzına geleni söyledi: Seni niye koruyalım paçoz Son Dakika! AK Parti'den HDP'ye açılan ikinci kapatma davasına ilk yorum: Eksikliklerin tamamlanmasıyla başlayan bir süreç 18:14 Son Dakika! AK Parti'den HDP'ye açılan ikinci kapatma davasına ilk yorum: Eksikliklerin tamamlanmasıyla başlayan bir süreç
Son Dakika: Yargıtay, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı 18:02 Son Dakika: Yargıtay, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı Aleyna Tilki, ilginç gülüşüyle ödül aldığı geceye damga vurdu 17:51 Aleyna Tilki, ilginç gülüşüyle ödül aldığı geceye damga vurdu Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı 17:39 Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı
İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik 16:28 İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik Alex'in yöntemi ülkede gündem oldu! Brezilyalı hocanın takımı, 10 kişi çıktığı derbi maçını 8-0 kazandı 15:55 Alex'in yöntemi ülkede gündem oldu! Brezilyalı hocanın takımı, 10 kişi çıktığı derbi maçını 8-0 kazandı

Son Dakika Haberleri
18:00 Dini nikahlı eşini boğarak öldürdü! Yaptığı açıklama kan dondurdu: Çocuklar korkmasın diye ambulans çağırmadım
17:51 Aleyna Tilki, ilginç gülüşüyle ödül aldığı geceye damga vurdu
17:51 İBB ve ilçe belediyesi karşı karşıya geldi, vatandaş yine mağdur oldu
17:47 İtalyan savunmacı Bonucci, maçı değerlendirdi: Türkiye, çok güçlü bir takım
17:43 Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar
17:39 Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı
17:36 İmamoğlu, gündem yaratan görüntüyle ilgili konuştu: Metro projesinde iptal yok, yeniden ele alacağız
17:21 Otomobil sektörünü sarsan çip krizi nedeniyle Alman devi çip fabrikası kurdu
17:17 Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı
17:09 Adana Demirspor Başkanı açıkladı! Murat Sancak: En ucuz loca 500 bin TL olacak
Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 91 kişi vefat etti, 5 bin 647 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 91 kişi vefat etti, 5 bin 647 yeni vaka tespit edildi         
19:27
Whatsapp'ta akrabasıyla tartıştı, 700 kilometre gidip aracına saldırdı Whatsapp'ta akrabasıyla tartıştı, 700 kilometre gidip aracına saldırdı         
19:14
Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor         
18:40
Ukrayna'nın EURO 2020'de giyeceği forma Rusya'yı kızdırdı Ukrayna'nın EURO 2020'de giyeceği forma Rusya'yı kızdırdı         
18:13
16 yaşındaki lise öğrencisi, ailesi tarafından odasında ölü bulundu 16 yaşındaki lise öğrencisi, ailesi tarafından odasında ölü bulundu         
17:53
Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar         
17:44
Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı         
17:18
Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti         
16:23
Sosyal medyada gündem oldu! Karpuz ve kavunları şarkı söyleyerek satıyor Sosyal medyada gündem oldu! Karpuz ve kavunları şarkı söyleyerek satıyor         
15:28
Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'e Fatih Altaylı'dan çağrı: Bu vahim iddiaları net bir şekilde yalanla Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'e Fatih Altaylı'dan çağrı: Bu vahim iddiaları net bir şekilde yalanla         
14:34
Adana'dan trajikomik olay örgüsü! İntihar, araç pazarlığı ve doğum günü kutlaması aynı anda yaşandı Adana'dan trajikomik olay örgüsü! İntihar, araç pazarlığı ve doğum günü kutlaması aynı anda yaşandı         
13:58
Düğün günü dehşet saçtı! Kuaför ücretini fazla bulan damat şiddete başvurdu Düğün günü dehşet saçtı! Kuaför ücretini fazla bulan damat şiddete başvurdu         
13:48
Toplu cenaze namazı sonrası mahalleye karantinaya alındı! Jandarma giriş çıkışları kapattı Toplu cenaze namazı sonrası mahalleye karantinaya alındı! Jandarma giriş çıkışları kapattı         
13:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarılınca bacağını indirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarılınca bacağını indirdi         
12:35
Ali Babacan, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Çok vahim bir durum Ali Babacan, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Çok vahim bir durum         
12:21
Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor         
09:37
Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı         
09:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2021 19:55:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Karaman'da, 3 mahallede muhtarlık seçimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement