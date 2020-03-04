Bolu'da 3 marketi soyan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da 3 marketi soyan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı - Son Dakika

Bolu'da 3 marketi soyan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı

6 saat önce

Bolu'da, aynı gecede 3 farklı marketten yaklaşık 5 bin lira para çalan maskeli hırsız çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bolu'da 3 marketi soyan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı, System.String[]

Bolu'da, aynı gecede 3 farklı marketten yaklaşık 5 bin lira para çalan maskeli hırsız çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık anı marketlerin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


Olay, 17 Şubat tarihinde Tabaklar ve Sümer Mahallelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 farklı iş yerinin camlarının kırılarak hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık olayının gerçekleştiği marketlere giden ekipler, yaptıkları incelemede market içindeki ürünlere dokunulmadığı ancak kasalarda bulunan yaklaşık 5 bin liranın çalındığını belirledi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, marketlerden hırsızlık yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


15 günde 100'den fazla güvenlik kamerası tarandı


Çalışma kapsamında 15 gün boyunca 100'den fazla güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri, hırsızlık olayını İsmail B.'nin (40) gerçekleştirdiğini belirledi. Şüpheli şahıs, Aktaş mahallesinde bulunan evine gittiği sırada polis ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alındı. Farklı suçlardan 50'ye yakın kaydı bulunduğu öğrenilen İsmail B., emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İsmail B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.


Hırsızlık anı güvenlik kamerasında


İsmail Baştürk'ün hırsızlık olayını gerçekleştirdiği anlar marketlerin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şahsın marketlerin camlarını kırarak içeri girdiği ve kasalarda olan paraları çaldıktan sonra kaçtığı yer aldı. - BOLU

Polis, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:28 Kaynak: İHA
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