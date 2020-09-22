Bolu'da 3 yöresel ürün coğrafi işaret aldı - Son Dakika

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından coğrafi işaretler konusunda başlatılan seferberlik kapsamında "Bolu Kıbrıscık Pirinci"nden sonra "Bolu Keşi", "Bolu Fındık Şekeri" ve "Bolu Patatesli Ekmeği"nin de Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde TSO adına tescil edildiği bildirildi.

Bolu TSO'dan yapılan açıklamada, Bolu'nun yöresel ürünlerinin coğrafi işaretler aracılığıyla tescil edilerek koruma altına alınması ve ekonomik katma değerinin artırılması amacıyla başlatılan coğrafi işaret seferberliğinde hızla yol alındığı ifade edildi.

Geçtiğimiz ay Kıbrıscık ilçesinin en önemli tarımsal ürünü olan "Kıbrıscık Pirinci"nin tescilini gerçekleştiren Bolu TSO'nun bu kez de "Bolu Keşi", "Bolu Fındık Şekeri" ve "Bolu Patatesli Ekmeği"ni Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescil ettirerek kendisine ait tescilli ürün sayısını 4'e, Bolu'nun tescilli ürün sayısını da 8'e yükselttiği kaydedildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) nezdinde ülke genelinde en fazla coğrafi işaret başvurusu yapan oda olma unvanını kazanan Bolu TSO'nun, yapılan üç yeni tescille bu kez de Bolu ilinde en fazla tescilli ürüne sahip kurum olma unvanını elde ettiği belirtildi.

Açıklamada, konuyla ilgili olarak Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş'in şu ifadelerine de yer verildi:

"Coğrafi işaret çalışmalarımız uzun soluklu bir çabanın ürünüdür. Ürünlerimizi tescil ettirdikten sonra üretimin yaygınlaştırılması ve ekonomimize en verimli biçimde entegre edilmesi hususu önem kazanıyor. Biz de konunun bütün taraflarıyla bir araya gelerek çalışmalarımızı bu alanda yoğunlaştıracağız. Oda olarak coğrafi işaret başvuruları önümüzdeki süreçte de devam edecek. Bolu Kıbrıscık Pirinci'nden sonra 'Bolu Keşi', 'Bolu Fındık Şekeri' ve 'Bolu Patatesli Ekmeği'nin de tüm üreticilere ve Bolu halkına hayırlı olmasını dilerim"