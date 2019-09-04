Son Dakika Haberleri: Bolu'da, 30 gram esrarla yakalanan şahıs tutuklandı
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Bolu'da, 30 gram esrarla yakalanan şahıs tutuklandı

6 saat önce

Bolu'da, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 30 gram esrarla yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bolu'da, 30 gram esrarla yakalanan şahıs tutuklandı, System.String[]

Bolu'da, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 30 gram esrarla yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine operasyon başlattı. Uyuşturucu madde sattığı iddia edilen Muhammet Zerde'yi (27) takibe alan ekipler, şahsı suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürülen Zerde, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zerde, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Bolu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 07:00 Kaynak: İHA
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