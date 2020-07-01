Bolu'da 303 gram kokainle yakalanan 2 kişiye 15'er yıl hapis - Son Dakika

Bolu'da 303 gram kokainle yakalanan 2 kişiye 15'er yıl hapis

Bolu'da polis ekiplerinin TEM Otoyolu üzerinde yaptıkları uyuşturucu operasyonunda 303 gram kokain ile yakalanan 2 kişiye 15'er yıl hapis cezası verildi.

Bolu'da polis ekiplerinin TEM Otoyolu üzerinde yaptıkları uyuşturucu operasyonunda 303 gram kokain ile yakalanan 2 kişiye 15'er yıl hapis cezası verildi.

Dubai ekibi Al Wahda, Galatasaraylı Radamel Falcao ile görüşüyor
Son Dakika: Türkiye'de 1 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1192 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şubat ayında doğu illerinden İstanbul'a uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, TEM Otoyolu Bolu geçişinde olduğu tespit edilen şüpheli araca operasyon düzenledi. Otoyol üzerinde durdurulan otomobilde yapılan aramada, aracın özel bölgesine gizlenmiş halde 303 gram kokain ele geçirildi. Araçta bulunan İbrahim Bulut (31) ve Ferhat Demir (46) isimli şahıslar gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen 2 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklu sanıklar İbrahim Bulut ve Ferhat Demir hakim karşısına çıktı. Sanıklardan İbrahim Bulut savunmasında, "Biz 4 bin lira karşılığında uyuşturucu almak istedik ama bize ne kadar verdiler bilmiyorum. Ticari bir maksadımız yoktu. İkimiz de uyuşturucu kullanırız. Tamamen kullanmak amacıyla almıştık" dedi.


Sanık Ferhat Bulut ise, "Biz içmek için 5-10 gram uyuşturucu aldığımızı düşünüyorduk. Polisler tartıncaya kadar bu kadar kokain olduğunu bilmiyorduk" şeklinde konuştu.


Sanıkların savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, her iki sanığa da 15'er yıl hapis cezası ve 50'şer bin lira adli para cezası verdi. - BOLU

TEM Otoyolu, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 14:03 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da 303 gram kokainle yakalanan 2 kişiye 15'er yıl hapis - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

20:13 Dubai ekibi Al Wahda, Galatasaraylı Radamel Falcao ile görüşüyor 19:59 Son Dakika: Türkiye'de 1 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1192 yeni vaka tespit edildi 19:56 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı 19:51 TFF 1. Lig'de mücadele eden Adanaspor, bitime 3 hafta kala 2. Lig'e düştü 19:45 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs konusunda yanlış bilinen noktaları tek tek sıraladı 19:38 Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı 19:17 MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesaplarını askıya aldı 18:24 Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturmada 4 kişi serbest bırakıldı 18:07 F.Bahçe ile anlaşan Caner Erkin, Mert Hakan'a verilen 15 milyon TL'yi duyunca arıza çıkardı 17:35 Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısında insanlı denemelerde başarı sağlandı 17:08 RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi 15:45 Evinden cephanelik çıkan şahıs, "koleksiyon yapıyorum" diyerek serbest kaldı 14:54 Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak 14:47 Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak 14:31 Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
14:02
Milli futbolcu Umut Meraş'ın annesi, fotoğrafları nedeniyle kendisine şantaj yapan iki şüpheliden şikayetçi oldu
12:08
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
11:20
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
11:14
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
09:54
Motorlu taşıtlar vergisinde ikinci taksit ödeme dönemi başladı
09:49
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
09:16
Tarihin en büyük operasyonunda gözaltına alınanlar arasında "Türk Escobar" Nejat Daş'ın da olduğu ortaya çıktı
07:51
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında
07:29
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
00:02
İçime hazır halde tütün satışı resmen yasaklandı
12:29
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2020 20:18:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bolu'da 303 gram kokainle yakalanan 2 kişiye 15'er yıl hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]