Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ormanlık alanda kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, kenevir yetiştirilen alana düzenledikleri operasyonda 350 kök kenevir ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. - BOLU

Kaynak: İHA

Jandarma, Kenevir, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bolu'da, 350 kök kenevir yakalandı: 2 gözaltı - Son Dakika

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